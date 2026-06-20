Partidos de HOY sábado 20 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este sábado se disputarán cuatro partidos en esta segunda fecha de la fase de grupos, correspondientes a los grupos E y F.

Este sábado 20 de junio se vivirá la décima jornada del Mundial 2026, que contempla cuatro partidos. Entre ellos, destaca el regreso de Alemania, que protagonizó la mayor goleada en lo que va de la cita planetaria tras vencer por 7-1 a Curazao.

En tanto, Ecuador se enfrentará a Curazao con la necesidad de ganar tras sufrir una agónica derrota ante Costa de Marfil en la primera fecha del Grupo E.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial sábado 20 de junio por Chilevisión

16:00 horas (Previa por CHV desde las 15:00) | Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Toronto.

– Grupo E – Estadio Toronto. 00:00 horas (Previa por CHV desde las 23:00) | Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey.

Horarios de los partidos sábado 20 de junio en el Mundial 2026

13:00 horas: Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Estadio Houston.

16:00 horas: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Toronto. (Transmite Chilevisión)

22:00 horas: Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Estadio Kansas City.

24:00 horas: Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey. (Transmite Chilevisión)

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: