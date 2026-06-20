Caso joven asesinada en Temuco: Fiscalía reformalizará a su tío por femicidio íntimo

Nuevos antecedentes apuntaría una agresión sexual previa al crimen de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas al interior de su casa.

El Ministerio Público solicitará la reformalización de Emanuel Ochoa, único imputado por la muerte de su sobrina Francisca Millahual en Temuco.

El tío había indicado que la joven se habría disparado accidentalmente en medio de una reunión familair con consumo de alcohol.

De acuerdo con el fiscal Patricio Montecinos, los análisis periciales revelaron la presencia de residuos nitrados en las mangas de un polerón del imputado, mientras que en la víctima no se detectaron rastros de este tipo.

Además, los peritajes entregaron resultados que apuntarían a una agresión sexual previa al crimen.





Dado los antecedentes, el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva del imputado.

Joven fue encontrada muerta en su casa

Francisca Millahual Arriagada tenía 20 años y estudiaba Medicina Veterinaria en la Universidad Santo Tomás de Temuco.

La joven fue encontrada sin vida envuelta en sábasa por su abuela el 7 de abril, mismo lugar que estaba al cuidado de ella y su tío.

Ochoa se dio a la fuga y fue detenido en Lanco, región de Los Ríos tras varios días prófugo.