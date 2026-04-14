EXCLUSIVO | Imagen inédita muestra a Francisca Millahual junto a su tío horas antes de morir

En la imagen, aparecen ambos comprando en un local comercial, el día antes de que Francisca muriera en la casa de su abuela en Temuco.

Este martes, Contigo en la Mañana reveló una imagen inédita de Francisca Millahual, la joven estudiante de veterinaria que fue encontrada muerta en la casa de su abuela en Temuco.

El principal sospechoso, quien ya se encuentra detenido, es Emanuel Ochoa, tío de la víctima y también aparece en la imagen.





Imagen inédita horas antes de la muerte de Francisca

El registro fue capturado el domingo 5 de abril al interior de un minimarket, donde aparece la víctima junto a su tío al interior de un local comercial adquiriendo artículos.

Esto es horas antes de que Francisca muriera, dado que la autopsia refleja que el deceso se produjo el lunes 6 de abril entre las 12:00 del mediodía y las 16:00 horas.

Cabe destacar que Emanuel señaló en su declaración que Francisca se quitó la vida tras haber mantenido una conversación donde expuso delicados temas familiares.

Finalmente, Ochoa aseguró que la víctima vio el arma de fuego que traía y se disparó, pero la autopsia refleja que Francisca no tenía residuos en sus manos pertenecientes al arma y su cuerpo tenía lesiones de defensa.

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