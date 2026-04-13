Según informó la PDI, el hombre de 24 años estuvo escondido al interior de un vehículo abandonado en Lanco, hasta que fue encontrado por personas de un culto evangélico.

Emanuel Ochoa, tío de Francisca Millahual, fue detenido en la noche de este domingo en Lanco, región de Los Ríos tras varios días prófugo. El sujeto acudió a una comisaría en compañía de personas de una congregación religiosa.

El hombre de 24 años es uno de los principales sospechosos del crimen de la joven que fue encontrada sin vida por su abuela en una vivienda familiar el martes pasado.

La estudiante de Medicina Veterinaria estaba envuelta en sábanas en esa misma residencia, la que estaba al cuidado de ella y Ochoa, luego de mantener una reunión con un grupo de cuatro individuos.





Cómo se logró la detención del tío de la víctima

Según el relato de Emanuel Ocho en la formalización y la información recogida hasta ahora por la Policía de Investigaciones (PDI), después de la muerte de la joven, él salió de la vivienda en dirección a Río Cautín, donde se deshizo del arma.

“Después de retirarse del inmueble, deambuló por algunos sectores de Temuco. Finalmente en el transcurso tarde-noche a través de un bus interprovincial, se habría dirigido hasta el sur del país, específicamente hasta el sector de Lanco y Panguipulli“, detallaron desde la institución.

En ese sector, Ochoa habría estado escondido en una micro abandonada y pasó varios días sin comer hasta que fue encontrado por un culto evangélico.

“Finalmente, él fue acompañado por personas de una congregación religiosa hasta una comisaría de Carabineros de dicha comuna, lugar donde el personal dela Brigada de Homicidio de la PDI se encontraba esperando y procedió a su detención”, agregaron desde PDI.

Este lunes, el tío de la víctima tuvo su audiencia de formalización y quedó en prisión preventiva durante los seis meses de la investigación. El acusado señaló que Francisca Millahual se habría autoinflinguido el disparo que terminó con su vida.