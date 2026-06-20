La víctima sería un hombre chileno de 30 años que se encontraba con un grupo de amigos al momento del accidente.

Durante la jornada de este sábado se reportó la muerte de un ciclista tras chocar con una barrera de contención, mientras practicaba descenso en el Cerro Cárcel, Valparaíso.

De acuerdo a información policial, la víctima sería un hombre chileno de 30 años que se encontraba con un grupo de amigos al momento del accidente.

Según lo detallado por el mayor Hernán Díaz de la Prefectura Valparaíso, “el hecho ocurrió cerca de las 15:30 horas, donde un grupo de amigos practicaba el descenso en bicicleta en calle Carlos Lyon”.





Ciclista muere mientras practicaba descenso en cerro de Valparaíso

El mayor Díaz informó que la víctima habría perdido el control de la bicicleta, lo que provocó que colisionara contra la barrera metálica.

En la misma línea señaló que la SIP de Carabineros se encuentra realizando diligencias en el lugar.

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