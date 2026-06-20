Rachas de hasta 110 km/h: Emiten ALERTA por fuertes vientos en dos regiones del país

La alerta estará activa desde la madrugada de este domingo en el norte de Chile.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por viento a moderado a fuerte en dos regiones del norte del áís, donde se presentarán rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

La alerta se mantendrá vigente desde la madruga de este domingo hasta la mañana del lunes 22 de junio, según se confirmó en el último informe.

Según explicaron los expertos, este fenómeno se hará presente debido a la condición sinóptica de corriente en chorro, la que traerá una intensidad de vientos de entre 80 y 110 kilómetros por hora.





Fuertes vientos para dos regiones del país

De acuerdo con lo señalado por la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas por vientos son:

Antofagasta: Sector Cordillera.

Atacama: Sector Cordillera.

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