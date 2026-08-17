“Besos al cielo”: Sergio Freire confirma muerte de querida integrante de El Club de la Comedia

Sergio Freire compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde le dedicó un emotivo mensaje recordó sus mejores momentos junto a su compañera.

Sergio Freire anunció el fallecimiento de una querida integrante del elenco del primer ciclo de El Club de la Comedia.

Se trata de Hilda Cabezas, adulta mayor que se desempeñó como parte del staff en diferentes sketch humorísticos del programa de humor.

El comediante compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram donde le dedicó una sentida dedicatoria a la mujer.





“Este post se lo dedico con mucho cariño a una persona que fue parte del club de la comedia, ella es la señora Hilda Cabezas. El día sábado en Copiapó fui visitado por su hijo y su nieta para darme la lamentable noticia de su fallecimiento“, reveló.

Según comentó Freire en su publicación, “su último deseo fue que nos avisaran que ella ya no estaba con nosotros. De los 3 números telefónicos que tenía de ella nunca tuve respuesta”.

“Gracias por todo, querida Hilda, siempre dispuesta, jugada, cariñosa. Sin duda todos los que grabamos contigo guardamos un hermoso recuerdo”, agregó.

Junto con su mensaje, el humorista también compartió una serie de registros de algunos de los mejores momentos y apariciones de Cabezas.

“Besos al cielo, siempre serás la abuelita del club de la comedia”, cerró.

Fallece querida integrante de El Club de la Comedia