“Contará con apoyo amplísimo”: UDI da pie atrás a reparos por reforma de seguridad y dicen estár “tranquilos”

El timonel de la colectividad, Guillermo Ramírez, afirmó que “salió contento” tras una reunión en La Moneda. De esta forma, el oficialismo se cuadró con el Gobierno para sacar adelante el proyecto en el Congreso.

Este lunes, tras una fuerte controversia al interior del oficialismo, el Gobierno dio a conocer que la reforma constitucional en seguridad no contemplará restricciones al acceso a prestaciones sociales básicas para personas vinculadas al crimen organizado.

Luego del Comité Político Ampliado en La Moneda de este lunes, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que salió “contento” de la reunión, por lo que anticipa un amplio respaldo a la reforma.

“Nosotros teníamos ciertas aprensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando, pero creo que cuando mañana el Gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso va a recibir un amplísimo apoyo”, declaró.

En la misma línea indicó que “ la UDI hoy está tranquila y el proyecto va a contar con apoyo amplísimo en las dos cámaras “.

Las críticas a la reforma por seguridad

Estas palabras llegan luego de los reparos de parlamentarios como el propio Ramírez y la ministra de Salud, May Chomalí, quien advirtió que se podría pasar a llevar la Ley de Urgencia.

Ante esto, el presidente José Antonio Kast declaró en Radio Duna que “Nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan con penas duras y eso es lo que le estamos planteando a la ciudadanía“.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, hizo un llamado a la calma, pues aseguró que la ciudadanía todavía no conoce el documento oficial del proyecto, por lo que aún puede sufrir modificaciones.

“Se habían socializado con parlamentarios borradores que ya no son el texto que se va a ingresar. Por lo tanto, yo llamaría a la calma, para tener opinión un poco más formada”, expresó.

Aún así, La Moneda tendrá el desafío de reunir los votos para conseguir esta reforma a la Constitución: requiere de 4/7 para ser aprobada, es decir, 89 votos en la Cámara de Diputados, y 29 votos en el Senado.

El punto de la reforma que abrió el debate

La cuestionada versión preliminar del documento estipulaba que personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico, quedarán “inhabilitadas para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales”.

Ramírez fue uno de los más críticos, ya que la semana pasada afirmó a La Tercera que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

En esa línea, Arrau aclaró que la restricción en el acceso a beneficios sociales sigue siendo parte del proyecto, pero que los detalles quedarán definidos por “una ley especial”.

“Vamos a incorporar la posibilidad para que a través de una ley especial las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo tengan algunas inhabilidades particulares y no generales”. recalcó.

Según el ministro, no se trata de “cosas que son bien evidentes y burdas como se han dicho en último tiempo, sino que particulares, de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos, que creemos que no tienen asidero”.