Alarma en Europa: Crece número de personas que llegan a urgencias por no saber cortar una palta

Parece una tarea sencilla pero en Alemania incluso el fenómeno recibió el nombre de “mano de palta”: Personas que resultan heridas al manipular esta fruta de manera incorrecta.

Autoridades sanitarias en Europa levantaron la alerta por una tendencia que no hace más que aumentar: Personas que sufren cortes en sus manos al momento de cortar o manipular paltas.

El llamativo fenómeno recibió el nombre de “avocado hand” o mano de palta en español, y entre 2020 y mediados del 2026 ha registrado 80 casos en Alemania , según informó el Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (UKSH).

Aunque pareciera un número menor, un portavoz del centro hospitalario del norte alemán explicó que, mientras a principio de década se contabilizaron ocho casos, cinco años más tarde el número aumentó a 21.

De acuerdo con sus estadísticas, esto afectaría a más mujeres que a hombres: ellas corresponden al 81,9 % de los heridos al cortar este alimento. Del total, más de la mitad tenían entre 20 y 29 casos, llegando a los 44 casos.

Esta lesión en muchos casos ha requerido intervención quirúrgica y, en ocasiones, tratamiento microquirúrgico. Pero este fenómeno no solo se remite al viejo continente.

Investigadores en Estados Unidos advierten que entre 1998 y 2017 se han reportado más de 50 mil casos, lo que se explicaría con el creciente consumo de esta fruta en el país norteamericano.





Cómo evitar la “mano de palta” según expertos

Según el UKSH, el fenómeno ocurre porque, generalmente, una mitad de la palta se sostiene con la mano no dominante, mientras que con la mano dominante se corta o se saca el cuesco con un cuchillo.

Los profesionales advierten que si el cubierto resbala o atraviesa inesperadamente la piel blanda con facilidad, el cuchillo impacta con fuerza contra la palma de la mano o las articulaciones de los dedos.

Las lesiones podrían provocar desde hemorragias intensas hasta, en ocasiones, la pérdida de funcionalidad de los dedos, por lo que entregaron recomendaciones para evitar una emergencia.

Lo más importante: No tomar la palta en la mano al cortarla por la mitad, sino ponerla apoyada sobre una tabla de cortar estable. Asimismo, llaman a no sacar la semilla haciendo palanca con la hoja del cuchillo, sino utilizar una cuchara.