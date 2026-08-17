Tamara Acosta impactó con drástico cambio de look: Recibió críticas y respondió a detractores

A través de Instagram, la actriz publicó un video de las intensas grabaciones de su nueva película. Varios usuarios reaccionaron con comentarios sobre su nueva imagen.

Tamara Acosta sorprendió en redes sociales al mostrar su radical cambio de look, dejando atrás su clásico pelo oscuro y pasando a un rubio total.

Esta nueva imagen de la actriz se debe a su próximo papel en la película La Puta Vida, dirigida por Sebastián Araya Serrano.

A través de Instagram, la intérprete publicó un reel sobre las intensas grabaciones en Mejillones, en la región de Antofagasta.





Tamara Acosta respondió a críticas por cambio de look

La publicación generó una ola de reacciones, donde muchos usuarios destacaron su trayectoria. Sin embargo, algunos comentarios apuntaban directamente a su cambio de look.

“¿Rubia? Nooo, pésimo”, escribió una mujer, y la actriz respondió: “Es un personaje, eso hacemos las actrices: cambiar” .

Otros comentarios apuntaban al eventual contenido de la cinta. “Otra película del ’73, ¿o me equivoco?”, dijo un usuario, a lo que ella señaló: “Te equivocas”.

“Viajar tan lejos… cuando las películas chilenas son una m…”, apuntó otra persona. No obstante, Tamara defendió el proyecto y afirmó: “No sabes todo el trabajo que hay detrás”.