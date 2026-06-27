“Mi amigo personal”: Tamara Acosta desclasifica particular vínculo con Marcelo Bielsa

La actriz chilena reveló que el ex DT de Chile incluso la fue a ver a una presentación de teatro. Conoce a continuación los detalles de su relación.

Tamara Acosta reveló recientemente un desconocido vínculo con el ex director técnico de Chile, Marcelo Bielsa.

La actriz chilena lo describió como “lo más amoroso que hay“, frase que llega días después de que el entrenador se calificara como “tóxico”.

Durante un capítulo del programa Conversa Larga de TV+, Tamara confesó que conoció al argentino en un café cuando estaba con su esposo y llegó el DT junto a otra persona.

En dicha instancia, la actriz se acercó a saludar al famoso entrenador de fútbol, sin embargo, el acompañante de Bielsa la reconoció a ella por su trabajo.





“Fuimos a saludarlo y el otro señor, que era periodista o no sé qué, me reconoció y le dijo a él: Es una actriz chilena. Me miró y me dijo: Vos sos artista“, recordó.

Tras esta presentación las cuatro personas se sentaron a conversar “y no nos paramos hasta las 4 de la tarde. Intercambiamos teléfonos y ahí empezó a hablar con Sebastián (esposo de Tamara). Son amigos hasta el día de hoy”.

Sobre cómo es el DT, la actriz explicó que “él es una persona muy especial, muy interesante. Yo lo conozco. Es mi amigo personal Marcelo Bielsa”.

Entregando más detalles, señaló que quien mantiene un vínculo más cercano es su esposo Sebastián: “Es muy amigo de él, hablan por teléfono“.

A modo de cierre, desclasificó que Bielsa incluso “me fue a ver al teatro, después fuimos a comer (…) es lo más amoroso que hay“.