“Se retiraron de la mano”: Aseguran que Sergio Freire y Maly Jorquiera tienen nuevas parejas y exponen románticas fotos

Esto, luego de que Maly negara haber tenido parejas después de su separación con Sergio Freire.

Este martes, Sergio Rojas reveló que tanto Sergio Freire, como Maly Jorquiera se dieron una nueva oportunidad en el amor y se encontrarían en nuevas relaciones.

Esto, luego de que Maly asegurara que no ha tenido romances desde su separación y además mostraron románticas fotografías de ambos.





Sergio Freire y Maly Jorquiera tendrían nuevas parejas

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sergio Rojas mostró una fotografía donde aparece Freire comiendo en un restaurante capitalino con quien sería su nueva conquista.

“Me contaron que se retiraron de la mano; en la mesa estaban un poco reticentes a las caricias”, expuso el periodista.

Aunque no revelaron la identidad de esta persona, Paula Escobar dejó en claro que “con la Maly Jorquiera no pasa nada”.

“Maly Jorquiera también tiene su oculta conquista”, precisó finalmente Rojas, quien mostró una imagen de la comediante en un cine junto a un hombre.

Revisa las imágenes acá: