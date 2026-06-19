Día del Padre con lluvia: Anuncian precipitaciones para la región Metropolitana este fin de semana

La Dirección Meteorológica de Chile adelantó que este fin de semana se presentarán precipitaciones que serán la antesala de días con bajas temperaturas en la región Metropolitana.

El comienzo de un nuevo fin de semana traerá lluvia para la región Metropolitana, en especial para el Día del Padre.

Así lo adelantó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), debido a un sistema frontal que avanzará por la zona centro sur del país, generando inestabilidad y un posterior descenso en las temperaturas.

El día sábado 20 de junio podrían aparecer las primeras gotas en la capital aunque se esperan registros poco significativos.





La intensidad será menor y se proyectan precipitaciones débiles y aisladas, principalmente concentradas en los sectores precordilleranos y cordilleranos de la región.

Posibilidad de lluvia para el Día del Padre

El domingo 21, jornada en que se celebra el Día del Padre, existe una propapilidad cerca al 60% de lluvia , según indicó la DMC.

Sin embargo, el organismo advirtió que, de concretarse las precipitaciones, la acumulación de agua sería muy poca durante el día.

“En el centro de Santiago difícilmente superarían 1 mm de agua caída, aunque sí se espera una jornada más fría, con temperaturas mínimas cercanas a los 5 °C y máximas que rondarían los 12 °C”, detallaron.

Proyectan temperaturas bajo cero

Luego de las lluvias, se espera que una nueva masa de aire frío ingrese a la región Metropolitana.