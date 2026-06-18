Día del Padre 2026: Estos son los mejores panoramas para regalonear a tu papá este fin de semana

Si estás buscando dónde comer rico y al mejor precio o si quieres hacer algo más recreativo, aquí te damos cuatro ideas imperdibles para este fin de semana.

Este domingo 21 de junio es oficialmente el Día del Papá 2026 en Chile, una fecha especial para celebrar a los reyes de la familia.

Si estás buscando hacer una actividad diferente este domingo y que sea una apuesta segura de entretención con tu padre, a continuación te dejamos cuatro propuestas imperdibles para comer y pasarlo increíble en familia.

Mejores panoramas para el Día del Papá

Emporio La Rosa anunció que tendrá una promoción exclusiva para regalonear a los reyes de la casa con nada más ni menos que con una gran comida, y en descuento.

A través de sus redes sociales indicaron que en sus locales podrás comprar 2 completos o 1 chorrillana + 2 bebestibles + 2 bolitas de helado por solo $19.900.

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Van Gogh en Vivo ofrece 15 habitaciones temáticas desde el Mall Cenco Florida y tendrá este domingo 21 una oportunidad imperdible para los papás. Todos aquellos padres que vayan acompañados de sus hijos, podrán ingresar gratis.

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“Nowari Box Día del Padre” es la experiencia única que tendrá el restaurante Nowas Cantina, ubicado en el Centro Parque Araucano, en Las Condes, para que todos los papás fanáticos de la saga Star Wars puedan aprovechar una hamburguesa de otro planeta.

No olvides reservar tu mesa en el sitio web del local para no quedarte fuera de esta gran oportunidad.

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El Hotel Sheraton Santiago anunció la experiencia “On Fire para papá”, una propuesta para los amantes de la parrilla en el restaurante “El Bohío”.

La actividad se realizará entre las 13:00 y las 16:00 horas de este domingo e incluirá selección de vinos, bebidas, coctelería y diversas sorpresas para celebrar en familia.