¿Quién era la joven de 20 años asesinada en Temuco? Tío es el principal sujeto de interés

La joven fue encontrada sin vida el martes por su abuela, luego de haber compartido en una reunión con su tío y otros sujetos que hasta ahora no han podido ser ubicados.

La muerte de Francisca Millahual Arriagada mantiene conmocionado a Temuco, luego de que fuera hallada sin vida por su abuela, quien regresaba de un viaje a Santiago.

La mujer encontró a la víctima sin vida y con signos de haber sufrido golpes lo que de inmediato levantó las sospechas de un homicidio.





¿Quién era la joven asesinada en Temuco?

Francisca Millahual Arriagada tenía 20 años y cursaba segundo año de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Santo Tomás de Temuco.

La universitaria vivía en la misma ciudad donde realizaba sus estudios.

La joven fue encontrada sin vida por su abuela en una vivienda familiar durante el martes.

Justamente esa misma residencia estaba al cuidado de ella y su tío, quien hasta ahora es el único sospechoso de crimen y no ha sido encontrado.

Al momento del hallazgo estaba en la cocina del domicilio envuelta en sábanas.

Según la información que se maneja hasta ahora, la noche anterior a su fallecimiento habría estado reunida con su tío, quien es hijo de la dueña de la casa donde mantuvo una reunión.

Lo que se sabe del principal sospechoso

De acuerdo a los primeros antecedentes, en la casa que estaba cuidando la joven y su tío se habría producido reunión en la que habrían participado otros cuatro o cinco sujetos.

Tras la muerte de Francisca, su tío se convirtió principal sujeto de interés para la investigación que se lleva a cabo para dilucidar las circunstancias del homicidio.

Sin embargo, hasta ahora el hombre no ha podido ser ubicado por las policías.

“Necesitamos encontrar a mi hermano y saber qué pasó, y si él está involucrado tendrá que pagar las consecuencias“, señaló en Contigo en la Mañana Juan Arriagada, hermano del sospechoso.

“Mi hermano ha tenido problemas con alcohol y drogas, tiene 24 años, y no tenía buenas amistades y estaba viviendo en otro lugar con un amigo”, indicó.