¿Qué se sabe del sujeto de interés en muerte de estudiante de veterinaria en Temuco? Es tío de la víctima y frecuentaba la casa

De acuerdo a los primeros antecedentes, en la casa se habría producido una reunión, donde un tío de la joven e hijo de la dueña de casa, se habría reunido con otros cuatro o cinco sujetos.

Conmoción existe en Temuco por la muerte de una joven de 20 años estudiante de veterinaria y que fue encontrada muerta por su abuela.

La mujer regresó desde Santiago a su hogar, el que había dejado al cuidado de la joven, y cuando ingresó al inmueble encontró a la víctima sin vida y con signos de haber sufrido golpes.

De acuerdo a los primeros antecedentes, en la casa se habría producido una reunión, donde un tío de la joven e hijo de la dueña de casa, se habría reunido con otros cuatro o cinco sujetos.





¿Quién es el principal sujeto de interés?

El tío de la víctima es el principal sujeto de interés en la investigación, sin embargo, no ha podido ser ubicado por las policías.

En el programa Contigo En La Mañana tomaron contacto con la periodista Tania Márquez, quien entregó más antecedentes del caso.

Se indicó que el tío no es de una edad cercana a la víctima, como se mencionó en un primer momento, ya que el hombre tendría sobre los 30 años.

Aunque no se descarta que también viviera en el mismo recinto, pero en una especie de pieza, donde se realizan juntas con otras personas.