“Mi hermano ha tenido problemas…”: Tío de joven estudiante asesinada en Temuco dio antecedentes de principal sujeto de interés

Juan Arriagada agregó que testigos le indicaron que en esa fatídica noche estuvieron compartiendo en la casa de su madre su sobrina, hermano y dos amigos de él.

Este jueves, Juan Arriagada, tío de Francisca, joven estudiante de veterinaria asesinada en la casa de su abuela en Temuco, conversó con el programa Contigo en la Mañana.

“Estamos con incertidumbre y con mucha pena y dolor, sobre todo porque no sabemos lo que pasó. La pena es tremenda porque hay una encrucijada, donde muere mi sobrina y está involucrado mi hermano“, partió declarando Juan.

El hombre agregó que testigos le indicaron que en esa fatídica noche estuvieron compartiendo en la casa de su madre su sobrina, hermano y dos amigos de él. Sin embargo, no han podido dar con el paradero de ninguno de ellos.





“Mi hermano ha tenido problemas con alcohol y drogas”

“Necesitamos encontrar a mi hermano y saber qué pasó, y si él está involucrado tendrá que pagar las consecuencias”, manifestó el entrevistado, quien además entregó un pequeño perfil de su familiar.

“Mi hermano ha tenido problemas con alcohol y drogas, tiene 24 años, y no tenía buenas amistades y estaba viviendo en otro lugar con un amigo”, indicó.

Por último, Juan Arriagada aprovechó las pantallas de Chilevisión para dejarle un mensaje a su hermano que es intensamente buscado.

“Si me está viendo, que se contacte. Todo acto tiene una consecuencia en la vida, y si ese acto es el fallecimiento de mi sobrina, podamos entender el por qué, prefiero eso, que pague la culpa para que mi hermana no siga sufriendo sobre qué pasó”.