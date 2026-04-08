“Solo él puede decir qué pasó”: El relato del hermano de sospechoso en crimen que remece a Temuco

En conversación con Contigo en Directo, Juan Alberto Arriagada, tío de Francisca Millahual, aseguró que no ha logrado contactarse con el principal sujeto de interés. “Lo busqué por todos lados”, afirmó.

Este miércoles se dieron a conocer nuevos detalles del crimen de Francisca Millahual Arriagada, joven universitaria que fue encontrada sin vida en la casa de su abuela en Temuco.

La víctima de 21 años se encontraba cuidando el inmueble mientras su abuela permanecía de viaje en Santiago. Precisamente, fue la dueña del inmueble quien halló el cadáver de su nieta en la cocina.

Según se dio a conocer, la noche anterior al hallazgo, se habría realizado una reunión en la vivienda. En ella habrían participado varias personas, entre las cuales se menciona a un tío de la víctima que, hasta ahora, no ha podido ser ubicado.

Por lo tanto, el único sujeto de interés hasta el momento sería este familiar.





Hermano del sospechoso entrega testimonio

En conversación con Contigo en Directo, Juan Alberto Arriagada, tío de la víctima y hermano del principal sospechoso, se refirió al asesinato de su sobrina.

“Hoy día hay especulaciones. No sabemos nada de mi hermano, lo hemos tratado de contactar por redes sociales. Ayer lo busqué por todos lados en Temuco, pero no lo hemos logrado ubicar”, afirmó.

Asimismo, Arriagada aseguró que ha tratado de contactarse con el sospechoso por distintas vías, desde mensajes de WhatsApp hasta recorridos por distintos sectores de la capital de La Araucanía.

“Si algún familiar ha dicho que él no hizo nada, siempre está la esperanza; pero él es el único que nos puede decir y aclarar qué fue lo que pasó“, precisó.

Durante esta tarde, el Servicio Médico Legal (SML) entregó el cuerpo de Francisca a su familia para ser velado.