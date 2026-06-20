Caso niños haitianos: Cancillería designa embajador en Misión Especial en Haití

Marco Antonio Aguayo, actual embajador de Chile en Honduras, estará a cargo de supervisar labores y gestionar la recolección con autoridades locales para aclarar el caso de los menores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido designar a Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en Misión Especial en Haití, a raíz del caso de niños haitianos que son buscados en Chile.

Según informó Cancillería, Aguayo actualmente es el embajador del país en Honduras y cuenta con amplia trayectoria en el Servicio Exterior, con asignaciones en China, México, Colombia y España.

Su labor estará bajo supervisión del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.





Desde Cancillería señalaron en un comunicado que el embajador tendrá a su cargo “una supervisión total de las acciones de la embajada en Puerto Príncipe”.

También tendrá que coordinar la recolección de información con las autoridades locales para facilitar la localización de los menores que ingresaron al país.

La Misión Especial también coordinará el equipo de la Dirección Consular llegará a Haití y “contará con plenos poderes para ordenar las diligencias que considere necesarias tendientes a mejorar las operaciones para preparar la reapertura del Consulado en Puerto Príncipe”.

“Adicionalmente, el canciller dispuso la implementación de un protocolo adicional de seguridad en los procesos consulares para reportar anticipadamente actividades sospechosas y prevenir fraudes e irregularidades”, señalaron desde la cartera.