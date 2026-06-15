Pdte. Kast reaccionó a denuncia de presunto tráfico de niños haitianos: “Requiere de máxima atención”

El mandatario calificó los antecedentes como de máxima gravedad y comprometió colaboración con la investigación que ya se encuentra en curso.

El presidente José Antonio Kast se refirió este lunes a la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por un presunto caso de tráfico de menores vinculado a vuelos provenientes desde Haití durante 2025.

A través de su cuenta en X, el mandatario calificó los antecedentes como de máxima gravedad y comprometió colaboración con la investigación que ya se encuentra en curso.

“La denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención” , partió diciendo en la publicación.

Luego, afirmó: “Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.





Migraciones denuncia presunto tráfico de niños haitianos

La denuncia fue presentada por el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y tiene su origen en una serie de fiscalizaciones realizadas en conjunto con la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los antecedentes entregados por el organismo, entre enero y octubre de 2025 se detectó el ingreso reiterado al país de grupos de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo la figura de reunificación familiar.

“Se constató que al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos“, señala la denuncia consignada por La Tercera.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones, las personas identificadas no tendrían vínculos familiares reales con los menores ni contarían con las autorizaciones exigidas por la legislación vigente.

En la presentación se indica que estas personas “no poseen un vínculo de consanguinidad ni familiar real con los menores” y que “tampoco cuentan con las autorizaciones legales obligatorias que exige el artículo 28 de la Ley N° 21.325”.