“Hizo metástasis en sus huesos”: Hijo de Joe Biden actualizó el estado del cáncer del expresidente de EEUU

“Es muy doloroso y, en muchos sentidos, es muy debilitante”, expresó Hunter Biden.

En una entrevista con la BBC, Hunter Biden, hijo de Joe Biden, reveló que el cáncer de próstata del expresidente de Estados Unidos se extendió a otras partes de su cuerpo.

El abogado se refirió al estado de salud de su padre y afirmó que la enfermedad le está causando dolor, por lo que “es muy triste verlo”.

“El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá” , comentó Hunter Biden. “Es muy doloroso y, en muchos sentidos, es muy debilitante”.

Sin embargo, agregó que “desearía que se quejara más”.

Joe Biden reveló su diagnóstico de cáncer en mayo de 2025, menos de cuatro meses después de dejar la Casa Blanca.

El exmandatario, de 83 años, fue el hombre de mayor edad en ejercer como presidente de Estados Unidos.