Cancillería explica proceso de visas de reunificación familiar tras caso de niños haitianos: Equipo irá al consulado de Haití

También se anunció el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos, tras observar un “registro inusualmente elevado” de legalización de documentos.

Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) se refirió a la caso de los niños haitianos en Chile que no han podido ser encontrados.

Desde Cancillería compartieron un comunicado para explicar cómo se gestiona el proceso de visas de reunificación familiar, señalando que el trámite es una atribución del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

De acuerdo lo que expusieron, en mayo de 2024 y de manera retroactiva al 2022, a través de un memorándum, el Sermig flexibilizó la presentación de documentos para ciudadanos haitianos estableciendo que “para las solicitudes de residencia presentadas fuera del país se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad del trámite ante el Consulado de Chile en Haití”.





Hallazgo inusual en 2025

Por otra parte, indicaron que el año 2025 se observó un “registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití”.

Como resultado de esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores “puso fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocó las facultades del ministro de fe público encargado de dichas labores e instruyó un sumario administrativo, el cual aún se encuentra en curso”.

Estos antecedentes fueron entregador al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones (PDI) y ministro Francisco Pérez Mackenna dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones.

Finalmente, Cancillería aseguró que “en coordinación con todos los ministerios involucrados, está colaborando activamente con la investigación de la Fiscalía, poniendo toda la información requerida a disposición de las autoridades competentes”.

Asimismo, se instruyó de máxima urgencia para la cartera el esclarecimiento de los hechos y a entregar su plena colaboración con el Ministerio Público y la PDI.