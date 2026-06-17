Caso niños haitianos: Revelan memorándum interno de 2024 en el que se “flexibiliza la solicitud de documentos”

El memorándum, al que tuvo acceso CHV Noticias, establece que se aceptarían solicitudes de residencia de niños, niñas y adolescentes “sin la correspondiente legalización” de los documentos ante notario en el país.

CHV Noticias tuvo acceso a un Memorándum suscrito el 13 de mayo de 2024 por el entonces director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, en el que se flexibilizó las “solicitudes de documentos” para los ciudadanos haitianos.

El objetivo del documento, según reza el escrito, era “resumir las medidas que el servicio ha aplicado para flexibilizar la solicitud de documentos para los ciudadanos haitianos desde el año 2022 a la fecha“.

Además, sobre las “solicitudes de residencia de NNA que se solicite el certificado de nacimiento”, la autoridad señaló que se aceptarían “sin la correspondiente legalización y sin la fotocopia con firma electrónica avanzada ante notario”, para los trámites hechos en el país.

Todo esto, en el marco de la denuncia que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por un presunto caso de tráfico de menores relacionado con vuelos provenientes desde Haití durante 2025.