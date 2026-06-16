“No es un problema nuevo”: Exdirector de Migraciones acusa advertencias ignoradas por posible tráfico de niños haitianos

Tras la reciente denuncia del actual director, Luis Thayer reveló que su gestión ya lo había hecho en 2023, por líneas aéreas posiblemente vinculadas a redes de trata de personas.

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, se refirió a la denuncia por un presunto caso de tráfico de niños, niñas y adolescentes haitianos que habrían ingresado a Chile bajo la figura de reunificación familiar.

Esta fue presentada por el actual director, Frank Sauerbaum, y tiene su origen en una serie de fiscalizaciones realizadas en conjunto con la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).

En conversación con BioBíoTV, Thayer confirmó que en 2023 su gestión denunció ante Fiscalía, agencias de viaje y líneas aéreas posiblemente vinculadas a redes de trata o tráfico de personas.

Exdirector de Migraciones acusa advertencias ignoradas por posible tráfico de niños haitianos

“El tema de los vuelos desde Haití no es un problema nuevo, tanto en lo que refiere a las autorizaciones de vuelo como en el ingreso de niños y las condiciones en las que vuelan”, comentó el exdirector.

En esa misma línea, reveló que “ ya existe una investigación abierta por el Ministerio Público. Pusimos a su disposición, información sobre vuelos y agencias de viaje con sede en Chile, que podrían estar involucradas en una red o en el delito de trata o tráfico de personas”.

“Hicimos la denuncia en 2023. Me imagino que estas nuevas lograrán acopiar y reunir estos antecedentes para que la investigación avance de manera adecuada”, agregó.

Además, Thayer precisó que no solo entregaron “la información inicial para su apertura, sino además de la que llegó al Servicio de Migraciones durante los años sucesivos”.





El exdirector del organismo apuntó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) como la “entidad responsable en lo que respecta a problemas con los vuelos, con la autorización y con la seguridad”.

“ Nosotros advertimos a la DGAC que no autorizara vuelos de las líneas aéreas que provenían de Haití” , añadió. Asimismo, explicó que a los niños “los embarcaban incumpliendo la norma que establece que por cada adulto deben venir tres o cuatro menores de edad máximo”.

Junto a ello, Thayer aseguró que la PDI es la “institución contralora de frontera que debe verificar que las personas vengan con las residencias otorgadas y que, en el caso de que haya niños, los reciban sus padres”.

“Hay tres instituciones que eventualmente podrían tener responsabilidad. En el análisis de la documentación, de los certificados de nacimientos y de residencia definitiva de los padres, quien analiza eso es el Servicio Nacional de Migraciones”, aclaró.

En ese contexto, mencionó que “en virtud de detectar algunos documentos que no estaban verificados, detuvimos la tramitación de las residencias de niños y niñas haitianas a fines de agosto del año 2025, dada la dificultad que existe en ese país y en nuestro consulado para verificar la documentación”.