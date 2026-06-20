Tras agresión contra ministra Lincolao: Revelan sanciones para cuatro estudiantes involucrados
Los cuatro alumnos sancionados habrían tenido implicancia directa en el ataque a la autoridad durante su visita a la universidad.
La Universidad Austral de Chile (UACh) informó las medidas disciplinarias que aplicarán contra los cuatro estudiantes identificados como actores en el ataque a la ministra Ximena Lincolao el pasado 8 de abril.
La resolución del caso llega tras el término de los procesos de investigación que realizó la casa de estudios, donde se indicó que las sanciones, ya anunciadas a los estudiantes en cuestión, serán según el grado de responsabilidad en el ataque.
Según consignó Radio Biobio, estos fueron las distintas sanciones aplicadas a los involucrados:
- Un estudiante estará tres semestres suspendido.
- Un estudiante estará dos semestres suspendido.
- Dos estudiantes fueron suspendidos por un semestre.