Tras agresión contra ministra Lincolao: Revelan sanciones para cuatro estudiantes involucrados

Los cuatro alumnos sancionados habrían tenido implicancia directa en el ataque a la autoridad durante su visita a la universidad.

La Universidad Austral de Chile (UACh) informó las medidas disciplinarias que aplicarán contra los cuatro estudiantes identificados como actores en el ataque a la ministra Ximena Lincolao el pasado 8 de abril.

La resolución del caso llega tras el término de los procesos de investigación que realizó la casa de estudios, donde se indicó que las sanciones, ya anunciadas a los estudiantes en cuestión, serán según el grado de responsabilidad en el ataque.

Según consignó Radio Biobio, estos fueron las distintas sanciones aplicadas a los involucrados:

Un estudiante estará tres semestres suspendido.

Un estudiante estará dos semestres suspendido.

Dos estudiantes fueron suspendidos por un semestre.