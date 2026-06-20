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Tras agresión contra ministra Lincolao: Revelan sanciones para cuatro estudiantes involucrados

Los cuatro alumnos sancionados habrían tenido implicancia directa en el ataque a la autoridad durante su visita a la universidad.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La Universidad Austral de Chile (UACh) informó las medidas disciplinarias que aplicarán contra los cuatro estudiantes identificados como actores en el ataque a la ministra Ximena Lincolao el pasado 8 de abril.

La resolución del caso llega tras el término de los procesos de investigación que realizó la casa de estudios, donde se indicó que las sanciones, ya anunciadas a los estudiantes en cuestión, serán según el grado de responsabilidad en el ataque.

Según consignó Radio Biobio, estos fueron las distintas sanciones aplicadas a los involucrados:

  • Un estudiante estará tres semestres suspendido.
  • Un estudiante estará dos semestres suspendido.
  • Dos estudiantes fueron suspendidos por un semestre.

La institución subrayó que su quehacer se sustenta en el rigor académico, el pensamiento crítico y el compromiso con el sur de Chile y el país, así como en la promoción de una convivencia basada en el respeto y la tolerancia.

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