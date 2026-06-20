Continúa la polémica por caso niños haitianos: 33 han sido ubicados y Cancillería alista Misión Especial

La Cancillería designó a Marco Antonio Aguayo como embajador en misión especial para investigar todos los antecedentes relacionados con el ingreso de los menores haitianos a Chile.

La polémica por el caso de los niños haitianos sigue creciendo luego de que se conocieran nuevas cifras sobre los menores que ingresaron a Chile bajo procesos de reunificación familiar.

Según el último balance entregado por las autoridades, 33 de los 64 menores que inicialmente no habían podido ser ubicados ya fueron encontrados en distintas comunas del país.

Sin embargo, las autoridades denuncian dificultades debido a bases de datos incompletas, direcciones erróneas y casos de jóvenes que ya alcanzaron la mayoría de edad.

En medio de la controversia, la Cancillería designó a Marco Antonio Aguayo como embajador en misión especial para investigar todos los antecedentes relacionados con el ingreso de los menores haitianos a Chile.