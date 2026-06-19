Comunidad haitiana tras reunión con el Gobierno por niños no ubicados: “La prioridad es encontrarlos”

Vocero de la comunidad haitiana en Chile, Rolando S. Prophiete, declaró que “hay derechos que probablemente están siendo vulnerados”.

Este viernes, tras una reunión realizada en el Ministerio de Desarrollo Social, la comunidad haitiana en Chile entregó su visión respecto a las repercusiones que ha provocado la situación de niños de dicha nacionalidad cuyo paradero sigue sin conocerse.

En el contexto de la reunificación familiar que se desarrolló entre los años 2022 y 2025, generó preocupación el desconocimiento de dónde se encuentran los menores de edad que ingresaron al país con tutores y cuántos han sido ubicados hasta la fecha.





Comunidad haitiana por caso de niños con paradero desconocido

El vocero de la comunidad haitiana en Chile, Rolando S. Prophiete, pidió agilidad para seguir recabando información que dé con el paradero de los menores de edad que aún no son ubicados.

“ Hay niños que no se han encontrado, hay derechos que probablemente están siendo vulnerados , entonces necesitamos actuar con responsabilidad”, expresó el representante.

Además, aseveró que, más allá del caso de los menores de edad, la colectividad haitiana “ha sido invisible por muchos años“, por lo que agradece la reunión con la autoridad para “presentar propuestas para que haya un cambio real dentro de la comunidad, no solo por el caso”.

De la misma forma, Rolando S. Prophiete afirmó que ahora “la prioridad es encontrar a esos niños que están desaparecidos. Que estén bien y que haya continuidad y acompañamientos“.