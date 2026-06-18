EXCLUSIVO | “Falló el Estado”: Vuelo de 2023 confirma que 16 niños haitianos ingresaron sin acompañante

La lista de pasajeros corresponde a un período previo a la investigación iniciada por Contraloría y posteriormente abordada por el Ministerio Público, tras detectarse que decenas de niños haitianos que ingresaron al país no han podido ser ubicados por las autoridades.

Un reportaje de CHV Noticias reveló antecedentes inéditos sobre el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile, incluyendo una lista de pasajeros correspondiente a un vuelo de 2023, dos años antes de la denuncia que comenzó en la Contraloría General de la República.

Según material exclusivo al que tuvo acceso el equipo de Reportajes A Fondo, en una nómina de pasajeros de un vuelo realizado en 2023 viajaban 84 personas desde Haití hacia Chile.

Lo más llamativo es que, de acuerdo con la documentación revisada por CHV Noticias, 13 menores aparecían viajando con acompañante, mientras que otros 16 figuraban como no acompañados , un antecedente que abre interrogantes respecto a los mecanismos de control y seguimiento aplicados durante esos procesos.

La revelación adquiere especial relevancia porque corresponde a un período previo a la investigación iniciada por Contraloría y posteriormente abordada por el Ministerio Público, tras detectarse que decenas de niños haitianos que ingresaron al país no han podido ser ubicados por las autoridades.





La investigación personal del exdiputado Oyarzo

El reportaje también profundizó en las denuncias realizadas por el exdiputado Rubén Oyarzo, quien asegura haber advertido irregularidades en estos vuelos desde 2022.

Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades, Oyarzo decidió realizar una investigación propia y en octubre de 2025 acudió al Aeropuerto de Santiago para observar directamente la llegada de un vuelo proveniente de Puerto Príncipe.

Según relató, el avión debía transportar 124 niños, pero llegaron menos de los informados originalmente. Además, cuestionó que la aeronave realizara una escala en Lima que, a su juicio, no estaba contemplada inicialmente.

El exparlamentario también aseguró haber detectado documentación que le pareció poco rigurosa y sostuvo que algunos adultos aparecían a cargo de una cantidad de menores superior a la que habitualmente se permite. “Los papeles que verifiqué yo eran fotocopias, eran escritos con lápiz pasta”, afirmó durante el reportaje.

“Falló el Estado y, obviamente, el gobierno no le prestó la atención que debería haberle prestado”, señaló.