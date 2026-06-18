Niños haitianos perdidos en Chile: ¿Quién responde y dónde están?

Una serie de documentos a los que tuvo acceso CHV Noticias revelan que lo ocurrido en 2025 ya había pasado en 2023: 16 menores habrían ingresado sin adultos responsables.

Parece una carrera contra el tiempo: Hace unos días, 64 niños y niñas haitianos inubicables encendieron las alertas de todo el sistema estatal.

Reportajes de CHV Noticias tuvo acceso a documentos exclusivos que revelan que lo ocurrido en el 2025 ya había pasado en el 2023 y 16 menores habrían ingresado sin adultos responsables.

Diputados, Defensoría de la niñez, PDI, Migraciones y la DGAC denunciaron, sin embargo, no tuvieron resultados concretos. La historia es de Soledad Rodríguez y el equipo de Reportaje A Fondo.