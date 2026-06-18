Caso niños haitianos: Luis Thayer asegura que en 2023 detectaron vuelos que no cumplían normativas aeronáuticas

Exdirector del Servicio Nacional de Migraciones aseguró que en 2023 encontraron que había incumpliemientos en las normativas aeronáticas, lo que implicaba vulneraciones a los menores.

Luis Thayer, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, habló con Reportajes de CHV Noticias sobre el caso de los 64 niños y niñas haitianos inubicables.

Según explicó, “a fines de 2022 y a principios de 2023 detectamos que estaban llegando vuelos en condiciones que, digamos, no se cumplían las normativas aeronáuticas, que no es competencia del servicio, pero de todas formas implica, su incumplimiento, eventuales vulneraciones a los derechos de los niños“.

Sobre las responsabilidades, Thayer expuso que “la facultad de determinar y entregar a los niños que llegan a los familiares que están en el aeropuerto es de la policía y, cuando no está el familia, lo que corresponde es derivar al Tribunal de Familia”.