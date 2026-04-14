Postergan audiencia clave de acusado de triple homicidio en La Reina: Juez debió inhabilitarse

En la cita se iban a revisar las medidas cautelares que pesan contra el único imputado, Jorge Ugalde. La audiencia quedó reprogramada para este jueves.

Postergada resultó la audiencia que se iba a celebrar este martes y donde se iban a revisar las medidas cautelares de Jorge Ugalde, único imputado por el triple homicidio ocurrido en octubre del año pasado en La Reina.

La cita estaba fijada para esta mañana en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y, por solicitud de la defensa, el juez Fernando Celis sometería a revisión la prisión preventiva del psicólogo de 59 años.

En cuanto a los motivos de la reprogramación, según detalló la fiscal jefa de Género, Carolina Remy-Maillet, se debió a una “inhabilidad del juez”. Su mamá es amiga de Teresa Cruz-Coke, esposa del imputado y hermana y tía de las víctimas.





“El magistrado que estaba a cargo de la sala el día de hoy planteó una especie de recusación amistosa, en el sentido que había un vínculo que podría afectar la imparcialidad“, explicó.

Si bien no es una inhabilidad legal, complementó, las partes aceptaron dicha postura y se reprogramó la audiencia, “que la va a tomar el día jueves otro magistrado que no esté inhabilitado”.

En concreto, la nueva audiencia tendrá lugar este jueves 16 de abril a las 12:00 horas. Allí Ugalde conocerá si seguirá tras las rejas o si recibirá nuevas cautelares de menor gravedad.