13/ 04/ 2026 12:23

“Se dirigió a un sitio eriazo”: Revelan acción clave con el arma de fuego de tío detenido en crimen de Francisca Millahual

Sergio Alarcón, Subprefecto jefe de la brigada de Homicidios de la PDI de Temuco, conversó con Chilevisión Noticias tras la captura de Emanuel Ochoa, principal sospechoso en el crimen de la joven universitaria Francisca Millahual. El detective indicó que la muerte de la mujer de 20 años, fue por un proyectil balístico. Además, agregó que de una vez que el detenido abandonó el domicilio se dirigió a un sitio eriazo donde se deshizo del arma de fuego.