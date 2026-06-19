Día del Padre con Mundial 2026: Los partidos que este fin de semana transmite Chilevisión

Conoce los 4 partidazos del Mundial 2026 que Chilevisión transmitirá gratis este fin de semana del Día del Padre por señal abierta y la app MiCHV.

Este fin de semana del Día del Padre, la agenda futbolera se traslada directo a la pantalla abierta con cuatro partidazos del Mundial 2026 que prometen encender la celebración en miles de hogares del país.

Chilevisión transmitirá de forma gratuita estos encuentros clave de la fase de grupos, destacando el debut de potencias continentales como Alemania frente a Costa de Marfil este sábado, y el cruce de España ante Arabia Saudita el domingo.

Todos los encuentros de este sábado 20 y domingo 21 de junio estarán disponibles a través de la señal online de CHV y mediante la app MiCHV, permitiendo el acceso en Smart TVs y smartphones para no perderse ningún detalle de esta fiesta máxima del fútbol.

Partidos del sábado 20 y domingo 21

Revisa los partidos que este penúltimo fin de semana de junio podrás ver en Chilevisión y todas sus plataformas:

Sábado 20 de junio | Túnez vs Japón (00:00) — Grupo F

| (00:00) — Grupo F Sábado 20 de junio | Alemania vs Costa de Marfil (16:00) — Grupo E

| (16:00) — Grupo E Domingo 21 de junio | España vs Arabia Saudita (12:00) — Grupo H

| (12:00) — Grupo H Domingo 21 de junio | Bélgica vs Irán (15:00) — Grupo G



