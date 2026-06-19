Día del Padre con Mundial 2026: Los partidos que este fin de semana transmite Chilevisión
Conoce los 4 partidazos del Mundial 2026 que Chilevisión transmitirá gratis este fin de semana del Día del Padre por señal abierta y la app MiCHV.
Este fin de semana del Día del Padre, la agenda futbolera se traslada directo a la pantalla abierta con cuatro partidazos del Mundial 2026 que prometen encender la celebración en miles de hogares del país.
Chilevisión transmitirá de forma gratuita estos encuentros clave de la fase de grupos, destacando el debut de potencias continentales como Alemania frente a Costa de Marfil este sábado, y el cruce de España ante Arabia Saudita el domingo.
Todos los encuentros de este sábado 20 y domingo 21 de junio estarán disponibles a través de la señal online de CHV y mediante la app MiCHV, permitiendo el acceso en Smart TVs y smartphones para no perderse ningún detalle de esta fiesta máxima del fútbol.
Partidos del sábado 20 y domingo 21
Revisa los partidos que este penúltimo fin de semana de junio podrás ver en Chilevisión y todas sus plataformas:
- Sábado 20 de junio | Túnez vs Japón (00:00) — Grupo F
- Sábado 20 de junio | Alemania vs Costa de Marfil (16:00) — Grupo E
- Domingo 21 de junio | España vs Arabia Saudita (12:00) — Grupo H
- Domingo 21 de junio | Bélgica vs Irán (15:00) — Grupo G
¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile?
El Mundial 2026 se puede disfrutar de manera gratuita en televisión abierta a través de la señal de Chilevisión, el canal oficial de la cita máxima del fútbol.
Los partidos también son transmitidos en todas sus plataformas digitales, tanto en la señal online del sitio web, como en la app MiCHV disponible para celulares.
Además, recuerda que la app también está disponible para usuarios de Smart TV y ya se puede instalar en los televisores compatibles.
Asimismo, la nueva versión de MiCHV también incorporó su versión web, donde podrás acceder a todo el contenido de Chilevisión y disfrutar de sus señales en vivo.