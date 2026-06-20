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Exjugador de Gran Hermano anució su matrimonio: “Me devolviste la fe en el amor”

El participante de la segunda temporada y su pareja compartieron la noticia en sus redes sociales y recibieron el cariño de varios exchicos realities.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

El exjugador de Gran Hermano Chile, Miguel Martínez, anunció su compromiso de matrimonio con Bayan Al Masri.

El participante de la segunda temporada y su pareja dieron la noticia a través de Instagram, con fotos del momento de la propuesta en París.

La modelo le dio un mensaje al exchico reality y destacó que “llegaste cuando menos lo esperaba, curaste lo que no habías roto y me devolviste la fe en el amor“, escribió la joven”.

“Gracias por quererme como me quieres y por demostrarme que el mañana siempre puede ser mejor, sobre todo si es a tu lado. Y por eso, nunca lo dudaría, SÍÍÍÍ, todos los días de mi vida“, agregó.

La pareja recibió comentarios de cariño de varios excompañeros de Gran Hermano como Michelle Carvalho, Patricio Steffan y Trinidad Cerda.

Mira el anuncio de Miguel Martínez

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