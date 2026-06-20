Exjugador de Gran Hermano anució su matrimonio: “Me devolviste la fe en el amor”

El participante de la segunda temporada y su pareja compartieron la noticia en sus redes sociales y recibieron el cariño de varios exchicos realities.

El exjugador de Gran Hermano Chile, Miguel Martínez, anunció su compromiso de matrimonio con Bayan Al Masri.

El participante de la segunda temporada y su pareja dieron la noticia a través de Instagram, con fotos del momento de la propuesta en París.

La modelo le dio un mensaje al exchico reality y destacó que “llegaste cuando menos lo esperaba, curaste lo que no habías roto y me devolviste la fe en el amor“, escribió la joven”.





“Gracias por quererme como me quieres y por demostrarme que el mañana siempre puede ser mejor, sobre todo si es a tu lado. Y por eso, nunca lo dudaría, SÍÍÍÍ, todos los días de mi vida“, agregó.

La pareja recibió comentarios de cariño de varios excompañeros de Gran Hermano como Michelle Carvalho, Patricio Steffan y Trinidad Cerda.

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