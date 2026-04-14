“Voy a ser sincera…”: Steffi Méndez reveló cuestionada decisión por cumpleaños de su hijo en medio de separación

El hijo de Steffi cumplirá dos años próximamente y su madre está comenzando con los preparativos de la celebración.

Este martes, Steffi Méndez respondió preguntas de sus seguidores y se sinceró respecto de la celebración de cumpleaños de su hijo, Gio.

El pequeño cumplirá dos años el próximo 2 de mayo y Steffi se encuentra preparando una celebración especial donde incluyó a Dante Lindhe, padre del niño.





¿Qué dijo Steffi Méndez?

La dupla se encuentra en un complejo proceso legal para ordenar todo lo relacionado con el menor, luego de un mediático quiebre que incluyó rumores de infidelidad por parte de Lindhe.

En ese contexto, a través de su cuenta de Instagram, un usuario preguntó: “¿La celebración incluye al padre de Gio? ¿O él se lo celebra por separado? Solo de copuchenta”.

Al respecto, Steffi respondió: “Voy a ser super sincera y, obviamente, la invitación se hizo, pero no me inflaron”.

En esa misma línea, agregó: “Y de hecho algunos de mi familia no comparten que yo lo haya invitado porque ellos piensan que, como ha sido todo, lo dan vuelta”.

La influencer explicó que el argumento de su familia es que si Dante realizara una celebración de cumpleaños, Steffi no sería invitada.

Sin embargo, la hija de DJ Méndez dejó en claro su postura: “Yo también entiendo, pero es el cumpleaños de mi hijo, no mío, y quiero hacer todas las cosas bien porque lo he hecho bien hasta el momento”.

“Como no me inflaron y sé que no van a aparecer, si el día de mañana me pregunta: ‘Mamá: y ¿Qué pasó?’, ‘Hijo: no sé, yo hice la invitación’ y ya está”, concluyó.

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