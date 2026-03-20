“Ojalá algún día me perdones”: Steffi Méndez compartió sensible reflexión en medio de complejo momento familiar

“No saben todo lo que he sufrido, llorado, pataleado y las mil preguntas que me hago a diario”, confesó la influencer.

Este viernes, Steffi Méndez encendió las alarmas entre sus seguidores de Instagram tras escribir un emotivo mensaje a su perro, Otto, quien tuvo que vivir en la casa de su hermano menor, Leo, durante los últimos meses.

El perrito volvió a vivir con ella y, según explicó la influencer, ya no tiene ganas de permanecer en su hogar, por lo que compartió una emotiva reflexión donde también incluyó a su hijo, Gio.





¿Qué dijo Steffi Méndez?

“Por un tiempo largo te fuiste con Leo y yo tuve que priorizar mi salud mental y a Gio; te dejé a un lado y no sabes lo mal que me hace sentir esa decisión”, comenzó diciendo Steffi en una historia de Instagram.

En esa misma línea, explicó que ha intentado que Otto vuelva a su hogar, pero siempre prefiere volver con Leo: “Ahora que volviste definitivo, se nota y puedo sentir que ya no quieres estar aquí”.

“Ojalá me des el tiempo y la oportunidad para demostrarte que fuiste y siempre serás mi primer amor; estás incómodo y esperando que vengan por ti. Solo quieres estar en la puerta o aquí en el baño… Ojalá algún día me perdones”, complementó la influencer.

Steffi admitió estar atravesando días difíciles dado que tenía la compañía de uno de sus mejores amigos en Chile, pero él tuvo que retornar al país y a eso se suma que su hijo está donde su padre por unos días: “Me acordé del silencio que abunda en mi hogar, sobre todo cuando mi hijo no está”, relató.

“No les mentiré que muchas cosas me duelen aún (…) no saben todo lo que he sufrido, llorado, pataleado y las mil preguntas que me hago diario, que el 80% no tienen respuestas. Una vez toqué fondo y me da miedo volver a tocar fondo”, confesó Steffi.

Finalmente, la influencer compartió una serie de registros junto a su perrito y concluyó: “Pronto habrá pasado un año desde que la vida cambió mis planes, pero se siente mucho menos tiempo. Gracias, universo, por seguir mostrándome el camino aunque muchas veces no entienda nada”.

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