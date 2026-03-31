“¿Qué onda con el Erick Pulgar?”: La particular reacción de Steffi Méndez tras ser vinculada al futbolista nacional

La influencer fue vinculada sentimentalmente con el futbolista en el año 2021, pero en ese entonces, ella desmintió los rumores.

Este martes, Steffi Méndez encendió las alarmas en redes sociales tras la particular reacción que tuvo al ser consultada sobre su relación con el futbolista Erick Pulgar.

La dupla había sido vinculada sentimentalmente en 2021 tras aparecer juntos en Italia; sin embargo, ella desmintió la situación y aseguró que solo eran muy buenos amigos.





¿Steffi Méndez y Erick Pulgar están juntos?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Steffi respondió preguntas de sus seguidores y uno de ellos escribió: “¿Piensas tener o vivir con otra pareja?”.

La influencer respondió: “No, eso está lejos de los planes y las metas que tengo en los próximos años; obviamente, el corazón no manda, pero estoy decidida a no poner mi tiempo ni mi energía en mirar a alguien con otros ojos o enamorarme”.

En esa misma línea, agregó: “Creo que me hace falta estar sola un par de años, así que no”.

Sin embargo, minutos después, un internauta preguntó: “¿Qué onda con el Erick Pulgar?”.

La influencer se mostró nerviosa y risueña frente a la cámara y luego concluyó: “Buenas noches”, cortando el video abruptamente.

Finalmente, cabe destacar que ambos se siguen en sus cuentas de Instagram y ella comenta regularmente las publicaciones del seleccionado nacional.

Revisa las publicaciones de Instagram: