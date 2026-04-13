13/ 04/ 2026 21:57

Crimen de Francisca Millahual: Fiscalía reveló nuevos detalles sobre tío y antecedente de abuso sexual

La justicia dictó prisión preventiva contra Emanuel Ochoa, único sospechoso de la muerte de su sobrina Francisca Millahual. El imputado, después del crimen, había abandonado Temuco en dirección a la región de Los Ríos donde fue encontrado en un culto evangélico. Allí lo convencieron de entregarse ante las policías. En la audiencia, el Fiscal adjunto de Temuco señaló que testigos y familiares entregaron nuevos antecedentes vinculados a cuando tío y sobrina eran menores de edad, relacionado con un episodio de violencia sexual ejercido por parte del imputado en contra de víctima.