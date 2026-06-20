Alemania vs Costa de Marfil: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Alemania y Costa de Marfil juegan en Toronto un partido clave en el que ambas selecciones buscarán asegurarse un puesto en la siguiente ronda del Mundial tras su victorioso inicio del torneo.

Este sábado se llevará a cabo uno de los encuentros más llamativos de la fecha 2 del Mundial 2026, este es el de Alemania vs Costa de Marfil, válido por el Grupo E del torneo.

Si bien ambas selecciones se presentarán a la cita planetaria con una victoria sobre sus espaldas, se verán cara a cara por segunda vez en la historia, esta vez en Canadá.

Mientras los germanos están seguros de su paso a la siguiente ronda tras el 7-1 contra Curazao, Los Elefantes intentarán volver a demostrar la sólida defensiva que los llevó a ganar 1-0 a Ecuador.





Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Alemania ante Costa de Marfil, válido por la fecha 2° del Grupo E del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y totalmente gratis este encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Alemania vs Costa de Marfil GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Alemania vs Costa de Marfil?

El esperado partido entre el cuadro germano y Los Elefantes inicia a las 17:00 horas (de Chile) de este sábado 20 de junio y podrás disfrutar la previa de este partido desde las 16:00 horas.

El escenario es el Estadio Toronto, en Canadá, mientras que el árbitro designado para esta ocasión es Juan Benítez.