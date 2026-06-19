Escocia vs Marruecos | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

La escuadra africano obtuvo su primera victoria en la cita planetaria, imponiéndose al Ejército de Tartán con un gol prácticamente de camarín.

Marruecos impuso condiciones y derrotó 1-0 a Escocia este viernes en Boston, consiguiendo su primer triunfo en lo que va del Mundial.

Tras la igualdad ante Brasil en el estreno, Los Leones del Atlas vencieron a un cuadro europeo que llegaba motivado por imponerse a Haití la jornada anterior.

El único gol del compromiso lo marcó Ismael Saibari, quien vulneró la defensa del conjunto británico a los 73 segundos.