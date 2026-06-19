Marruecos aprovecha tempranero gol para vencer a Escocia y conseguir su primer triunfo en el Mundial

Un tanto de Ismael Saibari a los 73 segundos le permitió a Los Leones del Atlas imponerse al cuadro europeo, dando un gran paso en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.

Marruecos sigue dando que hablar y este viernes obtuvo su primer triunfo del Mundial, derrotando 1-0 a Escocia en Boston.

Por la fecha 2° del Grupo C, Los Leones del Atlas aprovecharon un tempranero gol de Ismael Saibari a los 73 segundos, lo que fue el tanto más rápido en lo que va de la cita planetaria.

El partido tuvo varias llegadas especialmente por el lado de los africanos, quienes llegaron a tener un tiro en el palo en el segundo tiempo.





Los británicos intentaron a base de lo que pudiera hacer su figura John McGinn, pero carecieron de ideas y no incomodaron de gran manera al arquero Yassine Bounou.

Con este resultado, los pupilos de Mohamed Ouahbi llegaron a 4 puntos y quedaron a solamente un paso de asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

Por su parte, El Ejército de Tartán se mantuvo con 3 unidades y deberá jugarse su permanencia en el Mundial frente a Brasil.

¿Cuándo vuelven a jugar Marruecos y Escocia por el Mundial?

Marruecos y Escocia volverán a jugar el próximo miércoles 24 de junio a las 18:00 horas, disputando compromisos en simultáneo al ser el cierre de su zona.

Los Leones del Atlas se medirán a Haití, mientras que el elenco de Reino Unido chocará contra los Pentacampeones.