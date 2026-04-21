“Compré falopa”: Polémica en San Felipe por concejal que dijo haber gastado viático en drogas

En enero de 2025, Ronald Olivares denunció un supuesto secuestro tras asistir a una capacitación en Viña del Mar. Sin embargo, en las últimas horas el caso dio un vuelco total al darse a conocer su declaración ante la Fiscalía. El municipio anunció una querella en su contra.

Este martes la Municipalidad de San Felipe anunció una querella contra el concejal Ronald Olivares, luego que su denuncia sobre un supuesto secuestro diera un vuelco total en las últimas horas.

Los hechos se remontan a enero de 2025, cuando Olivares aseguró haber sido retenido por desconocidos al salir de una capacitación en Viña del Mar.

Sin embargo, ahora se dieron a conocer nuevos antecedentes del caso y la declaración que entregó el edil ante la Fiscalía, donde modificó su versión inicial.

Según consignó el medio local Preludio Radio, el concejal declaró: “Siendo las 21:00 horas aproximadamente… salí… con la finalidad de comprar cigarros y falopa”.

“En ese lugar, consumimos drogas y alcohol… gasté $350.000… dinero que era parte del viático que me dieron para la capacitación” y “del mismo modo, puedo decir que no fui secuestrado“, fueron parte de sus dichos.





Municipalidad de San Felipe anunció querella contra concejal

Tras estos nuevos antecedentes, la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, indicó que “estamos efectuando una querella ante la situación de unas declaraciones del concejal Ronald Olivares, sucedidas en enero del año pasado y que ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisar“.

“Esto, por tratarse de nosotros ser funcionarios públicos que nos obliga a hacer denuncias cuando se detectan posibles irregularidades. Esta querella está recién ingresada y, si es admitida por los tribunales, podremos dar mayores antecedentes”, dijo la jefa comunal.

Durante este martes, el concejal involucrado publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a las frases “prefiero enfrentar problemas por decir la verdad que quedarme callado y ser cómplice de omisión”.

Cabe mencionar que Ronald Olivares postuló al Concejo Municipal como independiente (con cupo Demócratas) en 2024, siendo electo con un 2,46% de los votos.