Escolar fue detenido por lanzar bengala en colegio de Providencia: Portaba mochila con 19 botellas con mecha

El estudiante, vestido con un overol blanco, activó una bengala en el interior del patio del establecimiento, y fue contenido por un docente. Se presume que el material que portaba era para la confección de bombas molotov.

Un menor de 16 años fue detenido por Carabineros, tras ser sorprendido lanzando bengalas al interior del Colegio Alessandri, ubicado en calle Bustamante, comuna de Providencia.

“Salió de un baño vistiendo un overol blanco hacia el patio del liceo, procedió a activar un fuego artificial tipo bengala y a raíz de esta situación, uno de los docentes habría retenido al menor”, informó el coronel de Carabineros Claudio Rosales de la prefectura Santiago oriente.

El incidente derivó en un forcejeo entre el estudiante y personal del establecimiento, tras lo cual personal policial acudió al lugar para proceder con su detención.





Posteriormente, y tras la revisión de las vestimentas y la mochila del menor, se encontraron 19 botellas con mechas.

“Esto es para la confección obviamente de las bombas molotov”, agregó el funcionario de Carabineros.

Docente que intervino resultó lesionado

Según la información que entregó la institución policial, tras el forcejeo con el estudiante, el docente involucrado fue herido y tuvo que constatar lesiones en un centro asistencial cercano.

En paralelo se informó que se pudo comprobar que el estudiante involucrado pertenece al Colegio Alessandri.