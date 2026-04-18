18/ 04/ 2026 15:46

Personal de seguridad fue baleado tras robo a vivienda en Providencia

Un vecino de Providencia alertó al personal del 1414 tras detectar, a través de sus cámaras de seguridad, que tres sujetos habían ingresado a robar a su vivienda. Al llegar al lugar, inspectores municipales sorprendieron a los antisociales huyendo, por lo que iniciaron una persecución que terminó en la intersección de Diego de Almagro con Amapolas, donde los involucrados colisionaron. Tras abandonar el vehículo e intentar escapar a pie, uno de los delincuentes disparó contra los funcionarios municipales, hiriendo a uno de ellos. Finalmente, los tres sujetos fueron detenidos por Carabineros.