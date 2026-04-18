Justin Bieber en Coachella 2026: Horario en Chile y cómo ver en vivo

El músico canadiense se presentará nuevamente en el reconocido festival durante la madrugada de este domingo en hora chilena. A continuación, todos los detalles.

Este sábado 18 de abril continúa el segundo fin de semana de Coachella 2026, una de las jornadas con el cartel más esperado del evento realizado en el Empire Polo Club en Indio, California.

Justin Bieber, The Strokes, David Byrne y Sombr son algunos de los artistas más esperados de esta noche.

Por su parte, el canadiense volverá a subirse al escenario tras sorprender con una mediática presentación el fin de semana pasado, donde se reencontró con sus fans y cantó gran parte de su repertorio con una auténtica puesta en escena.

A continuación te llamamos cómo y a qué hora ver la presentación de Justin Bieber en Coachella 2026.





Justin Bieber en Coachella 2026: A qué hora ver desde Chile

Al igual que durante la primera presentación, Justin Bieber se presentará durante la madrugada de este domingo a las 02:25 (hora chilena), en el Coachella Stage.

En la misma línea, se espera que su presentación dure cerca de 90 minutos.

Coachella 2026: Cómo ver la transmisión oficial

Al igual que en la edición pasada, este año el festival se transmite en vivo a través del canal oficial de la administración en YouTube.

Por lo que, para ver la presentación de Justin Bieber en vivo y online, deberás ingresar al canal y visualizar la transmisión del Coachella Main Stage.