Homicidio de suboficial Eugenio Nain: Segundo imputado queda en prisión preventiva

El sujeto fue detenido este viernes tras pasar más de cuatro años prófugo de la justicia. Tras la audiencia se estableció un plazo de 60 días para la investigación.

Este sábado el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para Francisco Painevilo Maldonado, imputado por cuatro delitos relacionados con el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, Eugenio Naín.

A más de cinco años del crimen, el magistrado Federico Gutiérrez indicó que las pruebas presentadas por la Fiscalía permiten comprobar la presencia de Francisco en el lugar de los hechos donde ocurrió el homicidio.

En la misma línea, se estimó que la libertad del imputado podría significar un peligro para la seguridad de la sociedad.





Decretan prisión preventiva para imputado en asesinato de Eugenio Nain

Francisco Paivenilo fue detenido durante el pasado viernes 17 de abril, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) lo ubicara en un domicilio en el sector La Cantera Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas.

Tras la audiencia, el tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación.

Cabe recordar que, tras este asesinato y el del sargento segundo Carlos Retamal, se creó el proyecto y la posterior ley Nain-Retamal, dirigida a entregar mayor respaldo a Carabineros y endurecer las penas para quienes atenten contra la vida de un funcionario.