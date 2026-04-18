Tribunal deja libre a imputado por agresión contra alcalde de San Bernardo

Este sábado se llevó a cabo la audiencia de formalización contra el sujeto imputado por agredir al alcalde de San Bernardo, Christopher White, durante un operativo municipal.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó este sábado las medidas cautelares contra el agresor del alcalde de dicha comuna, Christopher White, el pasado miércoles.

Durante la audiencia, el sujeto fue formalizado por atentado contra la autoridad con resultado de lesiones, daños y amenazas.

Luego de que se leyeran los antecedentes de ambas partes, el Tribunal desestimó la prisión preventiva solicitada por Fiscalía, decretando arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.





Tribunal desestima prisión preventiva para agresor de alcalde de San Bernardo

La investigación tendrá un plazo de 90 días y se enmarcará en los hechos de violencia registrados contra el alcalde de San Bernardo el pasado miércoles mientras participaba de un operativo municipal.

Cabe detallar que se trataba de un procedimiento que tenía como objetivo retirar escombros y basura desde sitios públicos tomados.