Alcalde de San Bernardo fue atacado a golpes por vecinos: Grupo lanzó piedras a vehículos municipales

El municipio se querellará contra quienes resulten responsables del hecho.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue atacado durante la tarde de este miércoles mientras se encontraba en un operativo municipal.

Se trataba de un procedimiento que tenía como objetivo retirar escombros y basura desde sitios públicos que habían sido tomados, en el sector de calle San Lorenzo con Juan Pablo II.

Los detalles del ataque al alcalde de San Bernardo

Durante el operativo se produjo una discusión con vecinos del sector que habrían atacado a un camarógrafo municipal, momento en el que el alcalde White intervino.

En ese contexto recibió amenazas y golpes de puño por parte de los vecinos, quienes también lanzaron piedras a los vehículos municipales.

“A propósito de una tarea que usualmente realizamos, de trabajo territorial, limpieza y recuperación de sitios que están tomados (…) lamentablemente, fuimos cobardemente atacados”, señaló el edil a la prensa.

En esa misma línea, agregó: “Entre todos tratamos de sacar al funcionario y en ese proceso nos tiran una piedra gigante, que termina con un vidrio roto (…) favorablemente, no pasó a mayores”.

Finalmente, una persona fue detenida durante el ataque y el municipio se querellará contra quienes resulten responsables: “Si esto le pasa a un alcalde, ¿qué le puede pasar el día de mañana a cualquiera de nuestras vecinas y vecinos que no tienen ese respaldo?”, concluyó el edil.