Primer vuelo de migrantes expulsados por gobierno de Kast ya despegó: Esto es lo que se sabe

Pasado las 7 de la mañana de este jueves, el avión de la FACh que traslada a 40 personas hacia Bolivia, Colombia y Ecuador, dejó la Base Aérea de Pudahuel.

Ya despegó el primer vuelo de personas en situación migratoria irregular expulsadas a sus países de origen.

A eso de las 7:25 de este jueves, un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) dejó la Base Aérea de Pudahuel con funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que viajan sin armas por protocolo, rumbo a Bolivia, Colombia y Ecuador, países de los cuales son oriundos los extranjeros deportados.

19 de estas personas son de nacionalidad colombiana, 12 boliviana y 9 ecuatoriana.

Este grupo de migrantes está siendo expulsado con órdenes administrativas y judiciales. Diez de ellos por haber ingresado a Chile por pasos no habilitados.

La ruta del viaje considera una parada en Iquique, en la Región de Tarapacá, para luego pasar por Bolivia, Colombia y finalmente dirigirse hacia Ecuador.





En el vuelo además cuentan con la presencia de un equipo médico, preparados ante cualquier emergencia que pueda ocurrir en el transcurso del traslado.

Gobierno de José Antonio Kast por expulsión de personas migrantes

Durante la Cadena Nacional transmitida la noche de este miércoles, el presidente José Antonio Kast se refirió al operativo:

“Mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos -y buses- que sacarán de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país“.

A pesar de que el avión de la FACh dejó el país hace más de dos horas, el gobierno aún no se ha pronunciado respecto a este operativo.

El Ejecutivo convocó a un punto de prensa recién a las 11:30 de este jueves para entregar más detalles.

Según le comunicaron a la periodista de CHV Noticias, Gabriela Segura, habían tomado la decisión de mantener la información bajo reserva hasta que el vuelo ya se hubiera concretado.