Primera cadena nacional del presidente Kast no incluyó anuncios por alza de combustibles

Este miércoles, el mandatario delineó los principales ejes de un proyecto de ley que ingresará al Congreso en los próximos días. El discurso estuvo centrado en la reactivación económica.

Este miércoles el presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional, donde presentó un balance de su primer mes de gobierno y delineó los principales ejes de un proyecto de ley que ingresará al Congreso en los próximos días.

Sin embargo, uno de los puntos que marcó la jornada fue la ausencia total de medidas para enfrentar el sostenido aumento en el precio de los combustibles.

Pese a que el alza de las bencinas ha generado preocupación ciudadana y presiones desde distintos sectores —incluyendo gremios del transporte—, el mandatario no hizo mención directa a este tema durante su discurso, centrando su intervención en seguridad, crecimiento económico y ajuste fiscal.





Sin referencias al alza de las bencinas

A lo largo de su mensaje, que se extendió por 20 minutos, Kast abordó lo que denominó como “emergencias” en seguridad, economía y ámbito social, pero omitió cualquier anuncio o diagnóstico respecto al costo de los combustibles.

El foco estuvo puesto en la reactivación económica y en medidas estructurales de mediano plazo, lo que contrasta con la contingencia inmediata que afecta a los bolsillos de los chilenos.

En el inicio de su intervención, el presidente Kast delineó los objetivos de su administración, asegurando que “tenemos un solo objetivo: que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien”.

En esa línea, agregó que el país necesita “más empleo, más progreso económico y social, y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza”.

Asimismo, defendió el enfoque de su gobierno, afirmando que “este es el gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica. Son hechos concretos”.

Principales medidas anunciadas

El eje central del discurso fue la presentación de un proyecto de ley denominado de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que contempla más de 40 medidas agrupadas en cinco pilares:

Rebaja de impuestos a empresas

Se propone reducir gradualmente el impuesto corporativo del 27% al 23%, además de avanzar hacia un sistema tributario integrado. Según Kast, esto busca incentivar la inversión y el empleo.

Incentivos al empleo formal

El proyecto incluye un crédito tributario para empresas que contraten trabajadores vulnerables, lo que —según el Gobierno— beneficiaría a miles de pymes y millones de trabajadores.

Menos burocracia para inversión

Se plantean cambios en la evaluación ambiental, reduciendo plazos y limitando instancias que puedan frenar proyectos. “Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca”, sostuvo.

Certeza jurídica

Se reinstala la invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo y se abre un mecanismo para repatriar capitales con un impuesto reducido.

Ajuste del gasto público

El Ejecutivo busca contener el gasto fiscal, aumentar el control sobre licencias médicas y fortalecer atribuciones del Servicio de Impuestos Internos.

Seguridad, migración y salud: Balance del primer mes

Kast también destacó medidas ya implementadas, como el Plan Escudo Fronterizo para controlar la migración irregular, asegurando que “se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años”.

En seguridad, afirmó que han detenido a “cientos de prófugos de la justicia” y reforzado el apoyo a las policías.

En salud, anunció la activación de una alerta sanitaria oncológica para enfrentar las listas de espera de pacientes con cáncer.